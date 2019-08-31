Белгородские водители смогут узнать места расположения камер на портале ГИБДД

СЕГОДНЯ 20:40 2019-08-31T20:41:29+03:00

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Где расположены камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, белгородские водители могут уточнить на сайте ГИБДД. Для этого достаточно выбрать в специальном окошке город и регион.

Также планируется разместить перечень передвижных и стационарных комплексов, сообщать их координаты и список нарушений, которые они фиксируют. В инспекции ГИБДД сообщили, что информация по стационарным и передвижным комплексам будут дополняться.

Так,к примеру, 184 камеры и 20 комплексов фиксировали среднюю скорость на дорогах в 2018 году. В 2019 году только в Белгороде планируется установить дополнительно еще 150 камер фиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU