Губкин обошел Грозный, возглавив рейтинг чистых городов

СЕГОДНЯ 20:20 2019-08-31T20:20:41+03:00

Всего в списке, предложенном для голосования жителям, фигурирует 200 населенных пунктов

Изменить размер текста: A A

Губкин возглавил рейтинг чистоты, опередив 200 населенных пунктов России. Исследование портала Domofond опиралось на мнение самих жителей населенных пунктов. Респондентам было предложено оценить высказывание «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по десятибалльной шкале.

Губкинцы довольны чистотой в своем городе, поскольку их город занял первое место с результатом 8,2 балла. На втором и третьем местах Грозный и Гурьевск. Белгород занял 18-е место в списке с результатом 7,3 балла. Два последних места рейтинга занимают Архангельск и Каменск-Шахтинский. Это самые грязные города, по мнению их жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU