2019-08-31T12:19:59+03:00
Общество

В Шебекинском округе объявили беспощадную войну отходам

В перспективе жителей ждет отсутствие свалок и максимальная переработка мусора
Ирина ТАРАСОВА
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В Шебекинском округе объявили беспощадную войну отходам.В Шебекинском округе объявили беспощадную войну отходам.Фото: "КП" Архив
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В настоящий момент на территории Шебекинского городского округа запущен новый механизм обращения с твердыми коммунальными отходами. Контейнерные площадки в частном секторе планируется демонтировать. В перспективе жителей ждет отсутствие свалок и максимальная переработка мусора.

Мусор будет вывозиться от каждого дома по согласованному графику в индивидуальных контейнерах. До конца года отрегулируются все маршруты, а потом графики вывоза мусора будут опубликованы для каждого населенного пункта.

Новая система позволит избежать скопления мусора напротив частных домовладений, повысит культуру жителей в обращении с ТКО, сделает территорию чистой и благоустроенной, а также позволит уйти от пакетной системы сбора мусора, главный недостаток которой в том, что пакеты часто разрывают собаки, и мусор оказывается разбросанным по улице.

Отметим также, что жители Шебекинского городского округа могут осуществлять контроль за экологической обстановкой в округе с помощью информационной системы "РЭО Радар".

Технологическая платформа собирает обращения жителей по вопросам ТКО с помощью двух каналов коммуникации: круглосуточный саll-центр: 8 (800) 600-90-08, сайт: radar.reo.ru

Принятые меры позволят более эффективно реализовать реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Шебекинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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