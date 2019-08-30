В Белгороде объявлен самый высокий класс пожарной опасности
В Белгороде установлен 5 класс пожарной опасности в связи с высокой температурой атмосферного воздуха, отсутствием осадков и установившейся сухой и ветреной погодой. Спасатели предупреждают, что на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещено разведение костров, использование открытого огня, сжигание веток, въезд в леса транспортных средств, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением техники и открытого огня.
Чтобы избежать пожара в лесном массиве, сохранить свою жизнь и окружающую среду, управление ГОЧС Белгорода призывает жителей и гостей города:
— не разводить костер в лесу, не поджигать хвойную подстилку и сухую траву;
— не бросать на землю горящие спички и окурки;
— не разрешать детям баловаться со спичками, зажигалками.
Спасатели призывают горожан, что если вы стали очевидцами возникновения пожара или возгорания, либо другого несчастного случая, срочно сообщайте о происшествии в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону – «112».
Напомним, что существует всего 5 классов пожарной опасности:
1 класс – опасности нет; 2 класс – малая пожарная опасность; 3 класс – средняя пожарная опасность; 4 класс – высокая пожарная опасность; 5 класс – чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU