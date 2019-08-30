В Старом Осколе полицейский спас тонущего мальчика

30 Авг. 15:21 2019-08-30T16:14:00+03:00

Ребенок попытался самостоятельно выбраться из водоема, но стал захлебываться и уходить под воду

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Происшествие случилось на одном из водоемов неподалеку от города Старый Оскол. Девятилетний мальчик, отплыв от берега, начал тонуть. Мать ребенка, поняв, что сама не сможет его спасти, стала звать на помощь. К счастью, неподалеку отдыхал начальник Центра кинологической службы городского УМВД Сергей Коровин вместе со своей семьей. Услышав тревожные крики женщины, старший лейтенант полиции бросился в воду.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Доплыв до напуганного мальчика, он подхватил его и направился в сторону берега. В настоящее время жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На следующий день полицейский навестил семью юного жителя городского округа. Мама ребенка поблагодарила правоохранителя за спасение сына. Мальчик тоже с удовольствием пообщался с начальником Центра кинологической службы и даже поделился с ним планами на будущее. Оказывается, школьник мечтает стать полицейским или врачом скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU