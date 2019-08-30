2019-08-30T14:38:54+03:00
Общество

В Губкине прошла акция "Экспедиция, Откликнись!"

Во всех городах присутствия компании «Металлоинвест» волонтеры помогали детям
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Перед началом учебного года добровольцы корпоративной программы «Откликнись!» запустили проект по сбору гуманитарной помощи для школьников из малообеспеченных семей.

Волонтёры Лебединского ГОКа развернули свою деятельность вместе с городской молодёжной организацией «Добрый Я». Активисты комбината вышли на улицы города, чтобы призвать горожан присоединиться к акции - собрать канцелярию для учеников.

Пункты сбора были организованы в Центре молодёжных инициатив и кафе «Лагуна», расположенном на территории «Чудо-Юдо-Града». В итоге волонтёры комбината передадут ребятам 40 комплектов учебных принадлежностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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