В Губкине прошла акция "Экспедиция, Откликнись!"
Во всех городах присутствия компании «Металлоинвест» волонтеры помогали детям
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Перед началом учебного года добровольцы корпоративной программы «Откликнись!» запустили проект по сбору гуманитарной помощи для школьников из малообеспеченных семей.
Волонтёры Лебединского ГОКа развернули свою деятельность вместе с городской молодёжной организацией «Добрый Я». Активисты комбината вышли на улицы города, чтобы призвать горожан присоединиться к акции - собрать канцелярию для учеников.
Пункты сбора были организованы в Центре молодёжных инициатив и кафе «Лагуна», расположенном на территории «Чудо-Юдо-Града». В итоге волонтёры комбината передадут ребятам 40 комплектов учебных принадлежностей.
ИСТОЧНИК KP.RU