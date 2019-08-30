В Белгороде заведующую поликлиники №1 задержали при получении взятки

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-30T15:49:22+03:00

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В Белгороде заведующую поликлиники №1 задержали еще 20 августа прямо на рабочем месте при получении взятки свыше 27 тысяч рублей. Эти деньги якобы были даны за предоставление медучреждением "липового" больничного. Как сообщили в региональном Следственном Комитете, по факту коррупционного преступления в сфере здравоохранения Следственный Комитет начал проверку. Материалы о должностном преступлении в СК предоставила полиция.

При этом также сообщается, что заведующая медучреждением не находится в статусе подозреваемой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU