В Белгороде заведующую поликлиники №1 задержали при получении взятки
По факту коррупционного преступления в сфере здравоохранения проводится проверка
В Белгороде заведующую поликлиники №1 задержали при получении взятки.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде заведующую поликлиники №1 задержали еще 20 августа прямо на рабочем месте при получении взятки свыше 27 тысяч рублей. Эти деньги якобы были даны за предоставление медучреждением "липового" больничного. Как сообщили в региональном Следственном Комитете, по факту коррупционного преступления в сфере здравоохранения Следственный Комитет начал проверку. Материалы о должностном преступлении в СК предоставила полиция.
При этом также сообщается, что заведующая медучреждением не находится в статусе подозреваемой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU