2019-08-30T13:22:53+03:00
Общество

Автоинспекторы провели в Белгороде и пригороде рейд по тонировке – выявлено больше 180 нарушений

Повторно попавшиеся водители могут поплатиться двойным штрафом или получить 15 суток
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России оп Белгородской области.фото: с сайта УМВД России оп Белгородской области.
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В четверг, 29 августа, в областном центре и Белгородском районе сотрудники ГИБДД проводили рейдовые мероприятия по тонированным автомобилям и пьяным за рулем. Всего полицейские выявили 186 нарушителей. В отношении водителей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф в пятьсот рублей. Автомобилисты получили предписания устранить нарушения.

Были и те, кто попался повторно, проигнорировав ранее выданные требования. Таким водителям грозит уже более строгое наказание – удвоенная сумма штрафа либо административный арест сроком на 15 суток.

фото: с сайта УМВД России оп Белгородской области.

фото: с сайта УМВД России оп Белгородской области.

Полицейские также отстранили от управления 6 пьяных водителей. Напомним, правонарушение наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. За повторную езду в нетрезвом виде предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД также выявили водителя, разъезжавшего по белгородским дорогам, не имея прав. Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и предупреждает, что профилактические мероприятия будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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