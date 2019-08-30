В Белгородском выставочном зале «Родина» открываются сразу три юбилейных выставки

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-30T12:25:11+03:00

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В пятницу, 6 сентября 2019 года в выставочном зале «Родина» открываются сразу три персональные юбилейные выставки. Свое творчество представят художники-юбиляры – Виктор Иванчихин, Егор Хребтов и Владимир Вишневский. Каждому в 2019 году исполнилось 70 лет. Все они настоящие мастера, состоявшиеся и любимые многими авторы. Каждый из них полон творческой энергии, о чем и будут свидетельствовать юбилейные выставки. Но, кроме всего вышеперечисленного, их еще объединяет любовь к технике акварели. Поэтому в «Родине» акварель будет играть первую скрипку весь сентябрь. Конечно, у каждого из них свои любимые темы.

Виктор Иванчихин также представит живопись и рисунок, его любимая тема – пейзажи Белгородчины. Выставка его работ носит название «Мой пейзаж – моя душа». Егор Хребтов заслуженно считается мастером пейзажа, портрета и натюрморта. Выставка его работ называется «Далекое и близкое». Владимир Вишневский, архитектор по специальности, представит на суд зрителей не только архитектурные пейзажи, но и изображения природы. Его выставка называется выставка «Дорога домой».

Отметим, что Виктор Иванчихин и Егор Хребтов – члены Союза художников России, Вишневский Владимирович – член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор России.

Выставки будут работать до 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU