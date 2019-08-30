2019-08-30T12:21:46+03:00
Общество

В Старом Осколе сотрудники ДПС задержали 21-летнюю автомобилистку с наркотиками

Проходить медицинское освидетельствование девушка отказалась
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области задержали пьяную автомобилистку с наркотиками.В Белгородской области задержали пьяную автомобилистку с наркотиками.Фото: "КП" Архив
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Ночью 29 августа на одной из улиц Старого Оскола внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль «ВАЗ 21102». Остановив машину, полицейские обнаружили, что за рулем находится 21-летняя жительница Губкина. У девушки на лицо были признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования она отказалась. В автомобиле правонарушительницы правоохранители обнаружили подозрительное вещество. Выяснилось, что изъятое является марихуаной массой более 10 граммов.

В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Она может лишиться свободы на срок до трех лет. Кроме того, в отношении девушки составлены два административных материала за отказ от прохождения освидетельствования на предмет употребления алкоголя и запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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