Белгородские приставы позаботились о школьниках социально-реабилитационного центра Ракитного

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-30T10:40:28+03:00

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Белгородские судебные приставы В рамках акции "Себери ребенка в школу" посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Ракитянском районе. Центр работает с 1995 года, в нем находятся дети от 3 до 18 лет, оказавшиеся в кризисной ситуации. И все они получили к началу учебного года подарки.На встречу со школьниками сотрудники УФССП России по Белгородской области привезли наборы канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы, а так же сладкие подарки для каждого из воспитанников реабилитационного центра. Вручив подарки, пожелали ребятам больших успехов в огромной и интересной стране знаний, творческих и спортивных достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU