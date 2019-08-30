2019-08-30T10:40:28+03:00
Общество

Белгородские приставы позаботились о школьниках социально-реабилитационного центра Ракитного

Встреча прошла в рамках акции "Собери ребенка в школу"
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы В рамках акции "Себери ребенка в школу" посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Ракитянском районе. Центр работает с 1995 года, в нем находятся дети от 3 до 18 лет, оказавшиеся в кризисной ситуации. И все они получили к началу учебного года подарки.На встречу со школьниками сотрудники УФССП России по Белгородской области привезли наборы канцелярских принадлежностей, необходимых для учебы, а так же сладкие подарки для каждого из воспитанников реабилитационного центра. Вручив подарки, пожелали ребятам больших успехов в огромной и интересной стране знаний, творческих и спортивных достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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