В Старом Осколе проходит акция «Амнистия по пени»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-30T09:45:32+03:00

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Акция «Амнистии по пени», которая проходит в Старом Осколе, разработана для повышения эффективности оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги. Она определяет порядок списания пени старооскольцам за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Все жители города, погасившие задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги до 30 сентября, будут иметь право на списание начисленной пени в полном объеме.

Правило не распространяется на пеню, начисленную по услуге плата за наем по муниципальным жилым помещениям.

Акция распространяется на граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах и в частном секторе Старооскольского городского округа и являющихся потребителями услуг, включенных в Единый платежный документ МУП «РАЦ».

ИСТОЧНИК KP.RU