2019-08-29T20:36:16+03:00
Общество

Лучший расчет по тушению пожаров в высотных зданиях выбирали в Белгородской области

Дыма без огня не бывает, как и победы без профессионализма
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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На стадионе Главного управления МЧС России по Белгородской области прошли областные соревнования на звание «Лучший расчет на пожарной автоцистерне и отделение по тушению пожаров в высотных зданиях» подразделений Государственной противопожарной службы. Огнеборцы Специализированной пожарно-спасательной части показали высокий класс.

В соревнованиях приняли участие 8 команд. Участники выступали в стандартной боевой одежде и снаряжении. Каждая команда в составе 8 человек выполняла боевое развертывание от пожарной автоцистерны.

Оказавшись в «задымленном помещении» огнеборцам нужно было оценить обстановку, выявить усложняющие факторы, эвакуировать «пострадавших» из дымовой ловушки, оказать первую доврачебную помощь, ликвидировать условный пожар.

По итогам соревнований лучшее время и самое высокое качество аварийно-спасательных работ, показали огнеборцы Специализированной пожарно-спасательной части, на втором месте оказалась команда пожарно-спасательной части № 8 г. Губкин. Третье место заняла команда пожарно-спасательной части №1 города Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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