В Белгороде родители могут получить 50% компенсации за детсад

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-29T17:19:32+03:00

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С 1 сентября текущего года за одного ребенка в детском саду родители будут платить 100 рублей в день, то есть получается 2 200 рублей в месяц. Согласно приказу руководителя Управления образования администрации Белгорода Ирины Гричаниковой, компенсация платы за детский сад будет производиться исходя из стоимости в 1 900 рублей в месяц.

Если в садик ходит один ребенок, размер компенсации составляет 20%. Если двое - 50 %. Начальник отдела дошкольного образования регионального управления образования Татьяна Березка сообщает: компенсация полагается всем семьям, даже тем, чьи дети ходят в частный детский сад.

Чтобы получать выплаты, необходимо обратиться с заявлением в бухгалтерию садика или к заведующей. Также один из родителей должен предоставить ксерокопию паспорта, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты карты или счета, на который будут переводить деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU