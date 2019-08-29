Белгородский боксер поможет подготовится Тайсону Фьюри к решающему поединку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-29T16:29:06+03:00

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Олимпийский чемпион родом из Старого Оскола Евгений Тищенко отправился в Великобританию, чтобы помочь Тайсону Фьюри в подготовке к следующему поединку. Боксер выступит в качестве его спарринг-партнера, сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

Тайсон Фьюри - непобежденный боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, бывший чемпион мира по нескольким версиям на протяжении 2015 – 2016 годов.

14 сентября британец проведет поединок против шведа Отто Уаллина, обладателя титулов чемпиона Европейского союза по версии EBU-EU и чемпиона по версии WBA Continental. Бой станет для Тайсона пятым после возвращения на ринг и пройдет в Лас-Вегасе.

Российский боксер проведет с британцем полноценный тренировочный курс, а 7 сентября планирует отправится в Нью-Йорк, чтобы поддержать одноклубника Заура Абдуллаева в поединке против Дэвина Хэйни.

Фото пресс-службы RCC Boxing Promotions.

Евгений Тищенко на протяжении восьми лет выступал за сборную России, является олимпийским чемпионом, чемпион мира и Европы. Среди профессионалов, он чемпион по версии WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе.

ИСТОЧНИК KP.RU