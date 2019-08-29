Белгородский должник-алиментщик расплатился со своим ребенком земельным участком

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-29T14:09:55+03:00

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Житель Никольского Белгородского района передал право собственности на земельный участок бывшей супруге в счет задолженности по алиментам. Сделал он это, правда, только после вмешательства судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Белгороду и Белгородскому району на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с 38-летнего гражданина алиментов на содержание ребенка. На протяжении длительного времени отец-алиментщик пытался уйти от исполнения своих родительских обязанностей. В результате он задолжал своему ребенку около 290 тысяч рублей.

В рамках принудительного исполнения в отношении неплательщика был ограничен в праве выезда за пределы страны, а также был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Но более результативной мерой стал арест имущества, находящегося в собственности должника. У нерадивого папаши арестовали автомобиль «Фольцваген Каравелла» и земельный участок площадью 1500 квадратных метров.

Взыскательница рассказала, что бывший супруг осознал всю серьезность своего положения и договорился о передаче прав собственности на земельный участок в счет долгов по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU