Комфортный и надежный «новичок»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-29T13:11:25+03:00

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Он появился на комбинате в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса.

— Эта усовершенствованная, автоматизированная модель. Кабина более комфортная - оснащена кондиционером, системой опрокидывания, чтобы водителю было удобно работать, легка в управлении и обслуживании, — отметил Александр Гребенкин, начальник автоколонны №3 УГП Лебединского ГОКа.

Новый кран на базе шасси МАЗ, имеет грузоподъемность 25 тонн и длину стрелы 31 метр. Он востребован во всех подразделениях комбината: при погрузочно-разгрузочных работах, а также в ремонтах габаритного оборудования.

Подобная техника действует на комбинате с 2016 года, и хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации. Всего же бесперебойную работу Лебединского ГОКа обеспечивают 12 различных кранов грузоподъёмностью от 16 до 90 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU