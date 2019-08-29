2019-08-29T12:38:08+03:00
Общество

Сварщик из Белгорода в один день стал миллионером

Мужчина собирается сделать сюрприз сотруднице, у которой приобрел выигрышный билет
Ирина ТАРАСОВА
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Сварщик из Белгорода в один день стал миллионером.Сварщик из Белгорода в один день стал миллионером.Фото: "КП" Архив
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Сварщик из Белгорода участвует в государственных лотереях год. И в этот раз он купил билет и положил его в шкаф. А вспомнил про него уже через несколько дней после розыгрыша. Когда увидел выигрыш, конечно, обрадовался. Но, как признался новоиспеченный миллионер, не ожидал такой крупной суммы. На что потратит свой миллион, белгородец еще не решил. Только обязательно сделает приятный сюрприз сотруднице киоска, у которой купил счастливый билет.

Белгородец работает сварщиком. При этом находит время для занятий плаванием. На выходных выезжает с друзьями на рыбалку и шашлыки. Так что есть весьма солидный повод порадоваться вместе такой удаче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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