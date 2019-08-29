Баскетболисты белгородского университета выиграли областной турнир

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-29T11:30:51+03:00

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Областной турнир состоялся на стадионе спортшколы олимпийского резерва №5. Команда НИУ «БелГУ» выступала в возрастной группе от 19 лет и старше. После группового этапа состоялись игры на выбывание. В итоге студенты Белгородского госуниверситета стали победителями турнира «Оранжевый мяч».

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами Министерства спорта России.

Отметим, что «Оранжевый мяч» проходил во многих субъектах России под эгидой Минспорта России, общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола», управления физической культуры и спорта Белгородской области, управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU