2019-08-29T10:24:03+03:00
Общество

На Белгородчине изобрели 401-й «честный» способ отъема денег

В Старом Осколе и Старооскольском районе участились случаи юридического мошенничества
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине изобрели 401-й «честный» способ отъема денег.На Белгородчине изобрели 401-й «честный» способ отъема денег.Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе и Старооскольском районе участились случаи юридического мошенничества. При этом схема оболванивания доверчивых пенсионеров проста, как и остальные 400 сравнительно честных способа Остапа Бендера по отъему денег у граждан. Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают добиться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые люди верят - и несут им свои накопления.

В Пенсионный фонд в городах и районах Белгородской области все чаще поступают типовые заявления о перерасчете размера пенсии. Специалисты ПФ предупреждают: в большинстве случаев такие заявления составлены некомпетентными юристами, не владеющими знаниями законодательной базы в сфере пенсионного обеспечения.

Результат прогнозируем. Согласно статистике Отделения Пенсионного фонда по Белгородской области абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате прежний размер пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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