На Белгородчине изобрели 401-й «честный» способ отъема денег
В Старом Осколе и Старооскольском районе участились случаи юридического мошенничества. При этом схема оболванивания доверчивых пенсионеров проста, как и остальные 400 сравнительно честных способа Остапа Бендера по отъему денег у граждан. Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают добиться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые люди верят - и несут им свои накопления.
В Пенсионный фонд в городах и районах Белгородской области все чаще поступают типовые заявления о перерасчете размера пенсии. Специалисты ПФ предупреждают: в большинстве случаев такие заявления составлены некомпетентными юристами, не владеющими знаниями законодательной базы в сфере пенсионного обеспечения.
Результат прогнозируем. Согласно статистике Отделения Пенсионного фонда по Белгородской области абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате прежний размер пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU