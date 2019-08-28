СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-28T20:18:23+03:00

Почти пятьдесят жителей Валуйского, Вейделевского и Ровеньского районов не смогут выехать за границу. Фото: "КП" Архив

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Для тех, кто еще не отдохнул, впереди бархатный сезон! Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской области напоминает: долги по налоговым платежам могут испортить долгожданный отпуск. Именно по этой причине почти пятьдесят жителей Валуйского, Вейделевского и Ровеньского районов не смогут выехать за границу.

Неуплаченные задолженности грозят серьезными последствиями. Мало того, что к долгу прибавляется пеня, госпошлина (в случае взыскания долга в судебном порядке), исполнительский сбора и расходы на исполнительские действия судебных приставов. Задолженность по налогам может привести к аресту имущества должника, аресту его счетов в банках и ограничению на выезд за пределы РФ.

48 жителей подведомственной инспекции территории уже не смогут выехать за границу из-за накопившейся налоговой задолженности. Меры по ограничению должников на выезд применяются службой судебных приставов на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU