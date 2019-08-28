В Белгородском регионе православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-28T16:43:36+03:00

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В Белгородском регионе 28 августа православные отмечают Успение пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из 12 главных православных праздников и знаменует окончание Успенского поста.

Название праздника происходит от слова «уснуть». Так Богородица называла свою предстоящую смерть. Как гласил предание, Мария дожила до 72 лет. О скорой кончине ее оповестил архангел Гавриил. Богородица пожелала проститься с апостолами, после чего они почти все чудесным образом прибыли в Иерусалиме. Богородицу похоронили в пещере в Гефсиманском саду. При прикосновении к одру слепые прозревали, а калеки начинали ходить. В предании также говорится, что через три дня после погребения тело Богородицы исчезло из пещеры, а сама Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

У православных в этот день принято класть в этот день в храмах на специальный постамент плащаницу, икону с изображением усопшей Богородицы. Место это щедро украшают цветами.

В Белгороде на пересечении Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка (старый адрес: Курская губерния, город Белгород, перекресток улицы Императора Николая и улицы Михайловской) расположена одна из старейших церквей, посвященная Успению Пресвятой Богородицы, известная еще как Архангельская церковь. Кирпичная однокупольная церковь в формах зрелого классицизма, с боковыми портиками, трапезной и колокольей под шпилем была выстроена в 1817 при помощи купца Николая Чумичева.

ИСТОЧНИК KP.RU