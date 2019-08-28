2019-08-28T16:43:36+03:00
Общество

В Белгородском регионе православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Этот праздник знаменует окончание Успенского поста
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Белгородском регионе православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.В Белгородском регионе православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородском регионе 28 августа православные отмечают Успение пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из 12 главных православных праздников и знаменует окончание Успенского поста.

Название праздника происходит от слова «уснуть». Так Богородица называла свою предстоящую смерть. Как гласил предание, Мария дожила до 72 лет. О скорой кончине ее оповестил архангел Гавриил. Богородица пожелала проститься с апостолами, после чего они почти все чудесным образом прибыли в Иерусалиме. Богородицу похоронили в пещере в Гефсиманском саду. При прикосновении к одру слепые прозревали, а калеки начинали ходить. В предании также говорится, что через три дня после погребения тело Богородицы исчезло из пещеры, а сама Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

У православных в этот день принято класть в этот день в храмах на специальный постамент плащаницу, икону с изображением усопшей Богородицы. Место это щедро украшают цветами.

В Белгороде на пересечении Гражданского проспекта и улицы Белгородского полка (старый адрес: Курская губерния, город Белгород, перекресток улицы Императора Николая и улицы Михайловской) расположена одна из старейших церквей, посвященная Успению Пресвятой Богородицы, известная еще как Архангельская церковь. Кирпичная однокупольная церковь в формах зрелого классицизма, с боковыми портиками, трапезной и колокольей под шпилем была выстроена в 1817 при помощи купца Николая Чумичева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти пятьдесят жителей Валуйского, Вейделевского и Ровеньского районов не смогут выехать за границу
Какие улицы в центре Белгорода перекроют во время празднования Дня знаний
В мэрии Белгорода вновь поменяли начальника одного из ведущих департаментов города
В Белгороде рассказали, как обеспечивается безопасность 40 тысяч детей
Белгородке заменили штраф на 360 часов обязательных работ
В Белгороде в результате ДТП пострадали маленькие дети
Неравнодушные белгородцы примут участие в благотворительном мастер-классе по йоге
Белгородских лошадей лишили конопли
Комфорт белгородцев обеспечат три шестерки
Белгородские судебные приставы защитили специалиста социальной защиты
В Белгороде ограбили мужчину прямо у банкомата
Житель Валуек предстанет перед судом за кражу железнодорожного оборудования
В Белгороде запретят продавать алкоголь 2 и 11 сентября
В Белгороде льготники смогут оплатить проезд банковской картой
На улицах Белгорода появятся новые синие автобусы с гербом город
В Белгороде на торгах продадут маневровый тепловоз должника
Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»
В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»
В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы, превышающие стоимость в 5 раз
Полезный подарок первоклассникам
Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю