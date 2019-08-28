Белгородке заменили штраф на 360 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-28T12:14:57+03:00

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Жительница поселка Северный осуждена за регистрацию юридического лица через подставных лиц. При этом в орган госрегистрации юрлиц и ИП, представлены данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр сведений о подставных лицах. Пытаясь уйти от выплаты штрафа, белгородка «попала» на 360 часов обязательных работ.

Накануне межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области возбудил исполнительное производство о взыскании штрафа - 120 тысяч рублей. Такая сумма выплат назначена была Октябрьским райсудом Белгорода.

Судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства. Ей дали 60 дней для уплаты штрафа. Пристав-исполнитель разъяснил: в случае неуплаты долга он обратится в суд о замене штрафа другим видом наказания.

Но 60 дней прошло, а должница штраф не оплатила. Постановление о временном ограничении на выезд из России также не принесло результата.

Октябрьский райсуд Белгорода, рассмотрев представленные материалы, заменил штраф на 360 часов обязательных работ. А это полтора месяца при восьмичасовом рабочем дне.

ИСТОЧНИК KP.RU