2019-08-28T13:05:26+03:00
Общество

В Белгороде рассказали, как обеспечивается безопасность 40 тысяч детей

Комиссия по чрезвычайным ситуациям обещает спокойный учебный год
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде рассказали, как обеспечивается безопасность 40 тысяч детей.В Белгороде рассказали, как обеспечивается безопасность 40 тысяч детей.
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На заседании городской комиссии по ЧС обсуждались вопросы безопасности в образовательных учреждениях города. С 1 сентября в 49 учреждениях к обучению приступят более 40 тысяч детей, из них 4672 – первоклассника. Обучать их будут 2867 педагогов.

По словам представителя научно-методического информцентра Александра Иванцова, особое внимание уделяется обеспечению безопасности. Уточнены планы эвакуации работников и обучающихся, размещены наглядные пособия о действиях в случае ЧС, номера телефонов экстренных служб. В сентябре со всеми работниками проведут инструктажи и практические занятия, специальную тренировку.

Во всех школах установлены системы видеонаблюдения, оборудованы контрольно-пропускные пункты, действует охранно-пропускной режим. Кроме этого, все учреждения оборудованы кнопками тревожной сигнализации, установлены системы автоматической пожарной сигнализации, выведенные на пульт ЕДДС-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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