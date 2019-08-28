В Белгороде в результате ДТП пострадали маленькие дети

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-28T11:39:07+03:00

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В Белгороде 27 августа произошло два ДПД, в которых пострадали дети, Так, во дворе на территории Бульвара 1 Салюта в 8 часов 35 минут 38-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сценик не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП его 5-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в лечебное учреждение. В этот же день пострадал и другой 2-летний ребенок.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло в 16 часов 40 минут. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», при движении задним ходом по тротуару на улице Попова совершил наезд на 2-х летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

Еще одно ДТП, но уже с участием мопеда «Ямаха», в этот день произошло в 14 часов 35 минут на улице Костюкова. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при перестроении допустил столкновение с мопедом «Ямаха» под управлением 37-летнего водителя, двигавшегося в попутном направлении без изменения движения. В результате ДТП водитель мопеда травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU