2019-08-28T10:25:04+03:00
Общество

Неравнодушные белгородцы примут участие в благотворительном мастер-классе по йоге

Все собранные средства пойдут на поддержку детей с онкологическими заболеваниями
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото сообщества БРОО "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.Фото сообщества БРОО "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Неравнодушных к чужим бедам белгородцев соберет благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака». 29 августа он проводит мастер-класс по йоге. Все собранные средства направят на поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Принять участие в мастер-классе, который проведут опытный профессиональный инструктор Олеся Поддубная и Ольга Мальцева, может любой желающий. При этом занятия построены таким образом, что подойдут, как для новичков, так и для тех, кто давно занимается йогой. Пройдет благотворительный мастер-класс 29 августа в 19:00 на улице Архиерейской, 8.

Для тех, кто хочет принять участие в мастер-классе по йоге, нужно заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Белгорода вновь поменяли начальника одного из ведущих департаментов города
В Белгороде рассказали, как обеспечивается безопасность 40 тысяч детей
Белгородке заменили штраф на 360 часов обязательных работ
В Белгороде в результате ДТП пострадали маленькие дети
Белгородских лошадей лишили конопли
Комфорт белгородцев обеспечат три шестерки
Белгородские судебные приставы защитили специалиста социальной защиты
В Белгороде ограбили мужчину прямо у банкомата
Житель Валуек предстанет перед судом за кражу железнодорожного оборудования
В Белгороде запретят продавать алкоголь 2 и 11 сентября
В Белгороде льготники смогут оплатить проезд банковской картой
На улицах Белгорода появятся новые синие автобусы с гербом город
В Белгороде на торгах продадут маневровый тепловоз должника
Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»
В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»
В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы, превышающие стоимость в 5 раз
Полезный подарок первоклассникам
Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю