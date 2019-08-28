Неравнодушные белгородцы примут участие в благотворительном мастер-классе по йоге

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-28T10:25:04+03:00

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Неравнодушных к чужим бедам белгородцев соберет благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака». 29 августа он проводит мастер-класс по йоге. Все собранные средства направят на поддержку детей с онкологическими заболеваниями.

Принять участие в мастер-классе, который проведут опытный профессиональный инструктор Олеся Поддубная и Ольга Мальцева, может любой желающий. При этом занятия построены таким образом, что подойдут, как для новичков, так и для тех, кто давно занимается йогой. Пройдет благотворительный мастер-класс 29 августа в 19:00 на улице Архиерейской, 8.

Для тех, кто хочет принять участие в мастер-классе по йоге, нужно заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU