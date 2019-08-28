Белгородских лошадей лишили конопли

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-28T09:32:44+03:00

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В рамках межведомственной профилактической операции «Мак-2019» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области выявили 2 участка, на которых росла конопля. Один из них обнаружен на территории… конно-спортивной школы в Прохоровском районе.

Сто кустов дикорастущей конопли на площади 100 квадратных метров найдены в поле. Второй очаг выявили в районе хутора Грушки на территории, где расположена конно-спортивная школа. Там росло 40 кустов конопли. При этом признаков культивирования не обнаружено. В обоих случаях конопля уничтожена в присутствии участкового и понятых.

Правоохранители призывают жителей региона сообщать о распространении и употреблении наркотиков. Ценной будет также информация о культивировании наркотикосодержащих растений или очагах их дикого произрастания. Звонить по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU