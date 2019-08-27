Комфорт белгородцев обеспечат три шестерки

27 Авг. 22:11 2019-08-27T22:11:20+03:00

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Нынешней зимой подавать тепло горожанам будут 6 теплоснабжающих организаций и 66 котельных. При этом есть основания надеяться, что зловещее число 666, складывающееся в итоге, не принесет несчастий на головы жителей Белого города. Пока все идет по плану. В этом уверены члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсудившие на заседании подготовку к отопительному сезону.

Руководитель департамента городского хозяйства Александр Агарков рассказал, что сейчас в многоэтажках проводятся гидроиспытания внутридомовых инженерных сетей. К 30 сентября в рамках программы по капремонту планируется заменить сети теплоснабжения в 26 домах.

Подчеркивалось, что ведется постоянный мониторинг проводимых работ, проблемные вопросы обсуждаются на совещаниях с участием департамента городского хозяйства и руководителей жилищных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU