Белгородские судебные приставы защитили специалиста социальной защиты

27 Авг. 21:41 2019-08-27T21:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ровеньский райотдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ. Он предписывал восстановить на работе специалиста по обеспечению социальных гарантий в Управлении соцзащиты населения этого района. И выдать компенсации по оплате труда.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству Управления постановление о возбуждении исполнительного производства на основании решения Ровеньского районного суда. А заодно предупредил об административной ответственности за неисполнение требований врученного документа. И напомнил об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.

В результате должник издал приказ о восстановлении уволенной жительницы Ровенек в должности. Решение суда исполнено, компенсация выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU