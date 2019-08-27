2019-08-27T21:41:11+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы защитили специалиста социальной защиты

Жительницу Ровеньского района восстановили на работе
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Ровеньский райотдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ. Он предписывал восстановить на работе специалиста по обеспечению социальных гарантий в Управлении соцзащиты населения этого района. И выдать компенсации по оплате труда.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству Управления постановление о возбуждении исполнительного производства на основании решения Ровеньского районного суда. А заодно предупредил об административной ответственности за неисполнение требований врученного документа. И напомнил об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда.

В результате должник издал приказ о восстановлении уволенной жительницы Ровенек в должности. Решение суда исполнено, компенсация выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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