2019-08-27T16:24:17+03:00
Общество

В Белгороде ограбили мужчину прямо у банкомата

Мужчина едва успел взять деньги в руки
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде ограбили мужчину прямо у банкомата.В Белгороде ограбили мужчину прямо у банкомата.Фото: "КП" Архив
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Необычное ограбление произошло в Белгороде. 56-летнего мужчину ограбили прямо у банкомата, он едва успел взять купюры в руки.

Пострадавший белгородец обратился в полицию, где рассказал, как было дело. Он объяснил, что сразу же после того, как решил обналичить деньги и банкомат выдал купюры, он положил их на подоконник рядом с банкоматом. В этот момент к нему подскочил молодой парень, схватил купюры и скрылся. Потерпевший попытался догнать вора, но не смог.

Правоохранителям удалось установить личность похитителя. Им оказался 18-летний житель Корочанского района. Когда его задержали, похищенные 6 тысяч 750 рублей он уже успел потратить.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса. В пресс-службе УМВД региона сообщают, что молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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