2019-08-27T15:41:04+03:00
Общество

Житель Валуек предстанет перед судом за кражу железнодорожного оборудования

Транспортные полицейские Белгорода задержали злоумышленника в момент вывоза части металлической детали
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Валуек предстанет перед судом за кражу железнодорожного оборудования.Житель Валуек предстанет перед судом за кражу железнодорожного оборудования.Фото: "КП" Архив
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Белгородские транспортные полицейские завершили расследование кражи, совершенной 45-летним жителем Валуек. Злоумышленник был задержан в момент вывоза части демонтированной и распиленной на части металлической детали.

В ходе дознания было установлено, что рабочий эксплуатационного вагонного депо станции Стойленская во время обработки грузового состава решил поправить материальное положение за счет хищения детали. Он демонтировал ручную тягу стояночного тормоза одного из полувагонов, болгаркой распилил ее на части и погрузил в личный автомобиль, чтобы вывезти и впоследствии сдать в пункт приема металла.

По дороге домой правонарушитель был задержан сотрудниками ЛОП на железнодорожной станции Валуйки Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Валуйский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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