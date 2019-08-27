В Белгороде льготники смогут оплатить проезд банковской картой
В Белгороде с 1 сентября льготная категория граждан сможет оплатить проезд банковской картой. Она может использоваться вместо единого социального проездного билета. Для того, чтобы зарегистрироваться в автоматизированной системе, необходимо подать заявление в МБУ «Центр социальных выплат».
В постановлении, которое подписано Юрием Галдуном, сказано, что количество поездок по карте соответствует числу талонов к проездному. При достижении лимита оплата будет взиматься в полном объем. Что касается не использованных льготных поездок, их можно будет растянуть на весь финансовый год.
Отмечается также, что использовать банковскую карту в качестве проездного можно, если гражданин не покупал социальный талон на этот период. В двойном размере льготные поездки по карте доступны инвалидам, которые имеют ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и которые едут с сопровождающими, а также сопровождающим лицам детей-инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU