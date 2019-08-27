На улицах Белгорода появятся новые синие автобусы с гербом город

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-27T12:49:37+03:00

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На улицах Белгорода очень скоро появятся новые автобусы. Они будут темно синего цвета, двери украсит герб города. Это сообщение появилось на странице в «ВКонтакте» замгубернатора Белгородской области Евгения Глагола. Новые машины вмещают до 114 пассажиров и будут работать на компримированном газе. Евгений Глагов отметил, что все они соответствуют стандарту ЕURO-5.

Чиновник уже проехал по 17 маршруту, а также маршруту № 103 из Разумного. Также он особо подчеркнул, что едет с работы на маршруте №11у и №33. Проблемы есть везде, например , терминал находится далеко.

Напомним, что в Белгороде реформой общественного транспорта занимаются по поручению губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU