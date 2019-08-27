В Белгороде на торгах продадут маневровый тепловоз должника

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-27T10:41:36+03:00

С торгов уйдут земельный участок, легковой автомобиль, двухкомнатная квартира, всего продадут имущество на сумму почти 20 миллионов рублей

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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях пройдут торги, где продадут имущество должников, в том числе маневровый тепловоз. 5 сентября 2019 года на торгах будет реализовано имущество 5 лотам на общую сумму 19 615 245 рублей 55 копеек. С торгов продадут:

- земельный участок площадью 99 919 кв.м., расположенный в Старом Осколе, (начальная продажная цена 10 073 000 руб.),

- легковой автомобиль Хюндай IX 35, 2013 г.в, расположенный в Белгороде, (начальная продажная цена 562 000 руб.),

- двухкомнатную квартиру площадью 49,47 кв.м., расположенную в Старом Осколе,(начальная продажная цена 1 844 000 руб.),

- ½ долю в праве на земельный участок площадью 1 500 кв.м., ½ долю в праве жилого дома, площадью 342,9 кв.м. расположенные в Белгородской области, Белгородском районе,микрорайоне Таврово, (начальная продажная цена 6 707 350 руб.),

- экскаватор ЕК-12, 2004 г.в. расположенный в Белгородской области, Старооскольском районе, (начальная продажная цена 428 895 руб. 55 коп.).

25 сентября на торгах будет реализован тепловоз маневровый ТЭМ2 2504, 1972 г.в., расположенный по адресу: Белгородская область, Строитель, ул. 2-я Заводская, 12 (начальная продажная цена 3 957 600 руб.)

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru. Торги состоятся 5 и 25 сентября 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д.6 каб.1

ИСТОЧНИК KP.RU