В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-26T16:29:17+03:00

Международный фестиваль русской усадебной культуры прошел в Ракитянском районе в шестой раз

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В Ракитянском районе 24 августа в шестой раз прошел Международный фестиваль русской усадебной культуры «Юсуповские собрания».

В фестивале приняли участие деятели культуры и творческие делегации из Норвегии ( Осло), республики Беларусь (Минск), Украины (Киев), Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Ростовской, Тамбовской, Курской областей. Приехали и представители муниципалитетов Белгородской области: Губкинского, Грайворонского, Яковлевского городских округов, Прохоровского, Ивнянского районов и города Белгорода.

В рамках Международного фестиваля состоялся I фестиваль народного творчества «Праздник души народа», была проведена научно-практическая конференция «Юсуповские чтения-2019», подготовленная Ракитянским краеведческим музеем.

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

Участники фестиваля смогли окунуться в атмосферу XIX века и посетить уникальные культурно-досуговые площадки: литературные, музыкальные и театральные салоны, многочисленные фотозоны и фотоателье, выставку женских шляпок, принять участие в спортивных дворянских забавах, мастер-классах по различным видам народного творчества.

Для всех желающих работала сувенирная лавка «Юсуповская мастеровая». На территории дворца гости и жители района имели возможность отведать блюда княжеской кухни XIX века, приготовленным по рецептам князей Юсуповых и душистый травяной чай с золотистыми пышками. Также состоялся концерт классической музыки и был продемонстрирован спектакль-драма под открытым небом Виктора Овчинникова «Евдокия Юсупова».

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

По многолетней традиции празднество завершилось файер–шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU