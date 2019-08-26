2019-08-26T16:29:17+03:00
Звезды

В Белгородской области прошел Международный фестиваль «Юсуповские собрания»

Международный фестиваль русской усадебной культуры прошел в Ракитянском районе в шестой раз
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.
Изменить размер текста:

В Ракитянском районе 24 августа в шестой раз прошел Международный фестиваль русской усадебной культуры «Юсуповские собрания».

В фестивале приняли участие деятели культуры и творческие делегации из Норвегии ( Осло), республики Беларусь (Минск), Украины (Киев), Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Ростовской, Тамбовской, Курской областей. Приехали и представители муниципалитетов Белгородской области: Губкинского, Грайворонского, Яковлевского городских округов, Прохоровского, Ивнянского районов и города Белгорода.

В рамках Международного фестиваля состоялся I фестиваль народного творчества «Праздник души народа», была проведена научно-практическая конференция «Юсуповские чтения-2019», подготовленная Ракитянским краеведческим музеем.

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

Участники фестиваля смогли окунуться в атмосферу XIX века и посетить уникальные культурно-досуговые площадки: литературные, музыкальные и театральные салоны, многочисленные фотозоны и фотоателье, выставку женских шляпок, принять участие в спортивных дворянских забавах, мастер-классах по различным видам народного творчества.

Для всех желающих работала сувенирная лавка «Юсуповская мастеровая». На территории дворца гости и жители района имели возможность отведать блюда княжеской кухни XIX века, приготовленным по рецептам князей Юсуповых и душистый травяной чай с золотистыми пышками. Также состоялся концерт классической музыки и был продемонстрирован спектакль-драма под открытым небом Виктора Овчинникова «Евдокия Юсупова».

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

Фото пресс-службы администрации Ракитянского района.

По многолетней традиции празднество завершилось файер–шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородский театр «Новая сцене-2» получил грант на фестивале «Таврида Арт»
В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы, превышающие стоимость в 5 раз
Полезный подарок первоклассникам
Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю
«Салют Белгород» на своем поле одержал первую победу в чемпионате группы «Центр»
Накануне 1 сентября в Белгороде пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
В Белгороде в столкновении пассажирского автобуса и легковушки пострадали люди
Белгородцам не советуют посещать пляжи
В Белгороде нашли двух пропавших подростков
В Белгородской области в ДТП пострадал 8-месячный ребенок
В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть
В Белгороде старую водонапорную башню тушили почти час
В Белгороде с 1 сентября подорожает детский сад
В Белгородской области пьяная автоледи врезалась в забор, после чего покусала и исцарапала сотрудника ДПС
Белгородский стрелок Андрей Кожемякин завоевал золото в Сербии
За два последних дня в Белгородском регионе утонули двое мужчин
Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Мэрия Белгорода распродаст свои дорогие авто
Белгородские энергетики проводят осмотры ЛЭП с помощью беспилотников
В Белгороде росгвардейцы провели чемпионат по волейболу
Белгородское сельскохозяйственное предприятие едва не лишилось имущества из-за долгов
Отдельно взятый Губкин заявил о своем выходе из состава Белгородской области
В Белгороде полицейские помогли мужчине, который потерял сознание