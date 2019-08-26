В Старом Осколе мошенницы продают пенсионерам озонаторы стоимостью 3,5 по 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-26T15:25:21+03:00

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В Старом Осколе вновь активизировались мошенницы. Они предлагают пенсионерам озонаторы по завышенной цене. Оборудование, которое стоит 3,5 тысяч рублей, пожилые люди покупают по 15 тысяч. И, несмотря на то, что в социальных сетях постоянно пишут о фактах обмана, количество покупателей у мошенниц не уменьшается.

Механизм мошенничества прост: обманщицы представляются работниками администрации, собирают пенсионеров возле домов, в подъездах, а то и вовсе приезжают по индивидуальным адресам. Объясняют, что якобы по государственной программе защиты здоровья людей пожилого возраста пенсионеры могут приобрести оборудование, которое стоит 30 тысяч, всего за 15.

Бизнес мошенниц процветает. И не только в Старом Осколе, но и в других городах и районах области, а также в соседних Курской и Воронежской областях. Неоднократные жалобы в полицию никакого результата не дают, так как факт мошенничества доказать сложно, ведь люди сами решаются на покупку и сами отдают свои кровные.

ИСТОЧНИК KP.RU