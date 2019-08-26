2019-08-26T15:06:33+03:00
Общество

Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят к ноябрю

На все капитальные работы, связанные с ремонтом здания, отводится два месяца
Ирина ТАРАСОВА
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Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят в ноябрю.Фасад центрального белгородского ЗАГСа обновят в ноябрю.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В Белгороде администрация собралась капитально отремонтировать фасад здания ЗАГСа по улице Попова. Если раньше его как-то прикрывали могучие деревья, то после того, как их убрали, фасад предстал во всей «красе». Капитальный ремонт передней части здания собираются провести по заказу управления капитального строительства администрации Белгорода. На ремонт выделили всего два месяца и оценили 5,8 миллионов рублей.

Согласно заявке заказчика, фасад здания на площади 2 453 квадратных метра должны утеплить. Предусмотрено, что строители отремонтируют ливневую канализацию длиной 71 метр, смонтируют систему близлежащего освещения и подсветку фасада здания. Отдельно указано, что для прокладки трубопровода специалисты сделают прокол длиной 24,5 метра.

Аукцион, на котором будет определен подрядчик, намечен на 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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