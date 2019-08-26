«Салют Белгород» на своем поле одержал первую победу в чемпионате группы «Центр»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-26T13:07:19+03:00

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В новом сезоне в чемпионате группы «Центр» Профессиональной футбольной лиги на своем стадионе «Салют Белгорорд» в упорном матче переиграл «Химик-Арсенал» из Тулы. Перевес в матче с вошедшим в структуру тульского «Арсенала» новомосковским «Химиком» хозяевам обеспечил точный удар Никиты Чунихина на 75-й минуте.

Но при этом в игре у обеих команд было достаточно голевых моментов. Гости в начале игры играли слаженнее. Но счет удалось открыть белгородцу Денису Дегтеву. Он удачно выбрал позицию под верховую передачу и отправил мяч в сетку ворот – 1:0.

На 6-й минуте второго тайма отыгрался «Химик»: Ярослав Ивакин оказался один в нескольких метрах «Салютовцев» и обыграл вратаря Артема Цыгулева. Чтобы повлиять на ход матча, тренеры «Салюта» произвели тройную замену: вместо Кузнецова, Ямлиханова и Молтенинова на поле вышли Ивантеев, Сныткин и Грибанов. И это сработало – игра пошла на половине поля соперников. А на 75-й минуте Никита Чунихина вышел на ударную позицию, счет 2:1 сохранился до конца игры..

Напомним, что в чемпионате России «Салют Белгород» побеждал в последний раз 20 октября прошлого года, выиграв у подмосковного «Сатурна». Из семи сыгранных дома матчей, который затем провела команда, пять было проиграно, два сыграно вничью.

После 6 туров «Салют» делит пятое – шестое места в группе «Центр» с красногорским «Зорким». В активе команд по три победы и одной ничьей. Лидирует в чемпионате «Динамо – Брянск», у команды 15 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU