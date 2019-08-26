СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-26T09:38:07+03:00

Накануне 1 сентября в Белгороде пройдет прием граждан по вопросам взыскания алиментов. Фото: "КП" Архив

Встреча судебных приставов с жителями состоится в рамках проведения акции "Собери ребенка в школу"

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УФССП России по Белгородской области 29 августа 2019 года проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов. Встреча с жителями состоится в рамках проведения акции "Собери ребенка в школу".

С 14.30 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области на вопросы граждан ответят руководитель Управления - главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов и Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

Прием граждан будет проходит по адресу: Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 109.

ИСТОЧНИК KP.RU