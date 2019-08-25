В Белгородской области в ДТП пострадал 8-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-25T12:07:17+03:00

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На территории Белгородской области 23 августа было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 7 человек получили телесные повреждения. В Алексеевском городском округе в ДТП пострадал 8-месячный ребенок, который ехал в авто 29-летней женщины.

Так, как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, ДТП в Алексеевском городском округе произошло около 16 часов на 10 километре автодороги «Алексеевка – Луценково». 29-летняя автоледи, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны села Луценково, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. Это привело к тому, что машина слетела с дороги в кювет и опрокинулась. В результате ДТП автоледи и 8-месячный мальчик с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.

В Яковлевском городском округе в тот же день произошло смертельное ДТП: на автодороге «Крапивенские Дворы – Кривцово – Шляхово» 19-летний водитель «Рено Логан» сбил 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в темное время суток. Молодая женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU