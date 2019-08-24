2019-08-24T20:15:24+03:00
Общество

В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть

В распоряжении ничего не сказано о новой
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть.В Белгороде приказом мэра упразднили старую маршрутную сеть.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде упразднили старую маршрутную сеть, Распоряжение об этом подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Документ 22 августа опубликован на сайте администрации Белгорода. Что будет с новой, в документе не сказано.

Пока официально сообщается, что реестр маршрутов регулярных перевозок, организованных мэрией Белгорода в 2014 году, утратил силу. И что старая маршрутная сеть считается недействительной с 22 августа 2019 года.

Как известно, с 11 июля этого года многие маршрутные автобусы начали ходить по-новому. Это внесло определенные «неудобства» для пассажиров и водителей: одни так и не дождались своих автобусов, другие никак не могли заставить пассажиров платить при входе, а не при выходе, как того требовали новые правила. Добавились и новые остановки. И опять же с ними было немало путаницы.

Власти еще летом пообещали выстроить работу транспорта до 1 сентября, а также сообщить о тех изменениях, которые вводятся в работе транспорта, который доставляет белгородцев к новым жилым районам.

Кое-как жители областного центра все же сами разобрались, что к чему. А теперь новая напасть - упразднение старой маршрутной сети без объяснений, как будет работать новая.

Заметим, что во многих городах есть весьма успешный наработанный опыт движения общественного транспорта. И не понятно, зачем городским властям Белгорода понадобилось изобретать в очередной раз велосипед. Тем более, что местное изобретение явно не учитывает интересы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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