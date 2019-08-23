2019-08-23T13:56:37+03:00
Общество

Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента

По итогам первой половины 2019 года только 4 региона выполнили указание главы государства
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента.Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента.Фото: "КП" Архив
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По итогам первой половины 2019 года большинство регионов не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов по всем категориям, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Хуже всего ситуация с зарплатами бюджетников в детских садах и яслях. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов — четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала

Целевые показатели полностью достигнуты только в четырех регионах — Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне.

Напомним, что еще в мае 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников увеличить до 200%.

В феврале президент в послании Федеральному собранию потребовал сохранить достигнутые показатели, сообщает Счетная палата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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