Белгородская область не смогла удержать зарплаты учителям на уровне майских указов президента
По итогам первой половины 2019 года большинство регионов не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне майских указов по всем категориям, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Хуже всего ситуация с зарплатами бюджетников в детских садах и яслях. Из 85 регионов только шесть смогли удержать их на уровне майских указов — четыре вышеперечисленных региона, а также Белгородская и Новгородская области. Однако последние не сохранили целевое соотношение по зарплатам педагогов общего образования и младшего медперсонала
Целевые показатели полностью достигнуты только в четырех регионах — Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне.
Напомним, что еще в мае 2012 года президент Владимир Путин поручил к 2018 году увеличить средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону. Зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников увеличить до 200%.
В феврале президент в послании Федеральному собранию потребовал сохранить достигнутые показатели, сообщает Счетная палата.
ИСТОЧНИК KP.RU