2019-08-23T12:28:42+03:00
Общество

Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно

Специальный проект поможет родителям школьников быстро и безошибочно собрать все необходимое к 1 сентября и при этом существенно сэкономить
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Фото- архив КП, ЮЛИЯ ПЫХАЛОВАФото- архив КП, ЮЛИЯ ПЫХАЛОВА
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На сайте размещен чек-лист для сбора детей в школу. Пользователям доступен список нужных товаров и учебных принадлежностей, подобранных экспертами в сфере образования. Список разделен на предметы, необходимые в учебном заведении в первую очередь, и дополнительные товары. Выбрав предметы из списка, пользователи увидят общую стоимость этих товаров и смогут получить на них существенные скидки.

Пользователи сайта получат промокоды, обеспечивающие скидки на маркетплейсе «Беру» и сайтах партнеров акции. Специальные предложения подготовлены в следующих категориях: школьная форма, рюкзаки и ранцы, канцелярские принадлежности, товары для творчества, учебная литература и образовательные порталы, мебель для учебного процесса.

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу ПАО Сбербанк: «Мы уверены, что время является самым ценным ресурсом в современной жизни и экономим его родителям перед первым сентября — мы упростили процесс сбора детей в школу и покупки всего необходимого, собрав лучшие предложения ко Дню знаний на нашем сайте. Разумеется, с отличными скидками от десятков партнеров».

Также на сайте доступны статьи для родителей. Прочитав советы, можно, например, узнать, как правильно подготовить ребенка к первым дням в школе, как мотивировать его на успехи в обучении и как выстроить отношения с другими родителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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