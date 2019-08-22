Белгородец, набросившийся на автомобиль вневедомственной охраны с урной, все же понесет наказание

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-22T17:40:40+03:00

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Сотрудники полиции провели проверка по факту повреждения служебных автомобилей Росгвардии. Накануне видео с мужчиной, который запускает в машину урной, попало в соцсети, где бурно обсуждалось, найдут и накажут ли разбушевавшегося белгородца? Личность белгородца была установлена, и теперь он может получить до 5 лет лишения свободы за свои действия.

Во время проверки выяснилось, что ночью 18 августа два наряда вневедомственной охраны прибыли к торгово-развлекательному центру, когда в одном из его ресторанов сработала кнопка тревожной сигнализации. Служебный транспорт они оставили на стоянке, а сами правоохранители отправились для разбирательства в заведение. Вернувшись, они обнаружили на автомобилях механические повреждения. Восстановительный ремонт, требующийся транспортным средствам, оценен в сумму около 45 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Белгорода. По предварительным данным, увидев на стоянке служебные автомобили, злоумышленник нанес по ним несколько ударов ногами, а также бросил в один из них мусорную урну. Свой поступок молодой человек объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Как сообщила заместитель начальника отдела №3 СУ УМВД России по. Белгороду Наталья Понтыкина, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU