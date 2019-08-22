2019-08-22T17:05:40+03:00
Происшествия

Под Белгородом на территории садового товарищества нашли тело мужчины, засыпанное землей

К трагедии привела обычная бытовая ссора
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом на территории садового товарищества нашли тело мужчины, засыпанное землей.Под Белгородом на территории садового товарищества нашли тело мужчины, засыпанное землей.Фото: "КП" Архив
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Тело 50-летнего мужчины, присыпанное землей, нашли 17 августа на территории одного из садовых товариществ под Белгородом. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в ходе осмотра места происшествия был обнаружен паспорт уроженца Челябинской области, временно проживающего в Белгородском районе. В дальнейшем удалось установить, что к смерти мужчины привела обычная бытовая ссора подвыпивших приятелей.

Выяснилось, что уроженец Челябинской области от рук двух приятелей, которые 8 августа, в день трагедии, устроили застолье. Мужчины 42-х и 28-ми лет, выпивая, заподозрили своего третьего 50-летнего приятеля в краже. Его жестоко избили, бросили и только потом заметили, что он не подает признаков жизни. Затем один из обвиняемых перенес тело на другой участок и прикопал.

Против белгородцев, действия которых повлекли смерть человека, возбуждено уголовное дело. Обвиняемых заключили в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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