В Белгороде в ходе операции «Фальшивка» оперативники задержали мужчину с партией поддельных купюр

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-22T16:42:20+03:00

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В Белгородской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России задержан житель Подмосковья, которого подозревают в сбыте поддельных купюр. Как выяснилось, 35-летний злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности. Он уже успел сбыть 9 поддельных банкнот достоинством в 5 000 рублей в торговых точках Белгорода и Старого Оскола. При личном досмотре задержанного, а также в ходе осмотра его съемной квартиры полицейские обнаружили и изъяли еще 61 фальшивку.

Как сообщил следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по Белгородской области Александр Лукьянчиков, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хранение и сбыт поддельных денег). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU