На Богданке белгородец не смог догнать собственный автомобиль

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-22T15:56:48+03:00

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В Белгороде произошло ДТП, которое может претендовать на звание самого необычного. Дело в том, что происшествие, которое случилось в районе остановки «Родина» на проспекте Богдана Хмельницкого, произошло без участия водителя. Как видно из записей камер наблюдения, водитель бежит вдогонку за своим уезжающим авто. Но, увы, автомобиль ему удалось остановить только после того, как он врезался в припаркованные машины.

ДТП зафиксировал и видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из свидетелей происшествия. Видео он выложил в соцсетях. С другого ракурса видно, что водитель «убежавшей» машины бросился за ней вдогонку, перебегая улицу в не положенном месте и рискуя жизнью. Обсуждающие новость допускают, что, скорее всего, хозяин машины забыл заглушить двигатель и поставить машину на «ручник».

ИСТОЧНИК KP.RU