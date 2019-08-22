СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-22T11:59:10+03:00

«Ночь кино» пройдет в парке Победы Белгорода в четвертый раз. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В парке Победы 24 августа в Белгороде в рамках акции «Ночь кино» покажут «Балканский рубеж», «Домового» и «Полицейского с Рублевки». Всероссийская акция «Ночь кино» в Белгороде пройдёт в четвертый раз.

Центральным местом кинопоказов в Белгороде станет набережная реки Везелка в парке Победы. Здесь на большом экране в 20:00 начнется «Домовой», а в 22:00 — «Балканский рубеж». «Полицейского с Рублёвки» можно посмотреть в Белгородском центре народного творчества (ул. Широкая, 1), начало — 20:00.

Жители России фильмы выбирали сами: интернет-голосование прошло на сайте ТАСС с 27 июня по 10 августа. В лидерах оказались три ленты: «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

Отметим, что в Белгороде в этот день кинопоказы устраивают и учреждения культуры. Так, в музее-диораме покажут фильмы о войне, в научной библиотеке — российское кино о советском времени: «Свои», «Космос как предчувствие, «Петя по дороге в Царствие Небесное». В Пушкинской библиотеке устроят вечер сербского кино. Здесь представят фильм о войне в Косово — «Исцеление».

Кроме того, 24 августа в парке Победы пройдет Театральный марафон. Перед «Ночью кино» в 18:00 на набережной Белгородский государственный театр кукол покажет детский спектакль «Волк и козлята». Параллельно на сцене парка Победы начнется праздничный концерт, посвященный Дню флага России.

ИСТОЧНИК KP.RU