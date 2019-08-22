2019-08-22T11:33:12+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе – знаменательное событие

Юбилейная,40-миллионная тонна брикетов железной руды - к такому объёму производства подразделение шло 20 лет
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Выпуск юбилейной тонны пришёлся на работу двух бригад под руководством Андрея Акулова (цех ГБЖ-2) и Эдуарда Скорых (цех ГБЖ-3).

- Это знаменательное событие для Лебединского ГОКа, компании «Металлоинвест» и для всей страны в целом, – прокомментировал главный инженер комбината Виктор Мартинсон. – Данный показатель – заслуга всех сотрудников нашего предприятия. Работая единой дружной командой, мы каждый день уверенными шагами достигаем своих целей, укрепляем нашу стабильность. Именно поэтому компания «Металлоинвест» - мировой лидер по производству горячебрикетированного железа.

Брикеты железной руды, производимые на ЛГОКе – превосходное сырье для металлургического производства, пригодное для получения высококачественных сталей и сплавов. А процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ – самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Если сложить все брикеты, выпущенные комбинатом, в одну линию, то этой «нитью» можно опоясать земной шар по экватору 20 раз. 40 миллионов тон – это вес 727 останкинских телебашен, более 700 тысяч танков «Армата».

Фото Александра Белашова и Марии Соколовой.

Фото Александра Белашова и Марии Соколовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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