Среди белгородских должников по алиментам – 758 женщин

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-22T10:30:17+03:00

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Основное количество среди белгородских должников по алиментам это мужчины, их в настоящее время на учебе у судебных приставов 7 657. Женщин, которые не выполняют свои родительские обязанности тоже немало – всего 758. По адресам, в рейд по которым вышли судебные приставы, должниками оказались мужчины. Многих должников в ходе рейда застать дома так и не удалось, поэтому судебные приставы опрашивали соседей и оставляли повестки о требовании явки.

Одного из злостных должников ждал арест жилого имущества, в котором он, по словам соседей, давно не проживает, его задолженность по алиментам составила около 1 миллиона рублей. В случае неуплаты долга арестованное имущество должника с привлечением оценщика будет передано на реализацию.

Еще один неплательщик, сумма долга которого составляет около 300 тысяч рублей, был лишен бытовой техники, которая так же в случае неуплаты будет реализована, а средства от реализации переданы на содержание собственного ребенка.

Судебные приставы отмечают, что с начала этого года у белгородских судебных приставов на исполнении находилось 13 678 исполнительных производств на сумму 1 миллиард 540 миллионов рублей. Возбуждено 4 850 исполнительных производств по взысканию алиментов на сумму 240 миллионов 493 тысяч рублей. Взысканная сумма по алиментам составила более 118 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU